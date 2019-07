Der vom Iran festgesetzte britische Tanker ist nach Angaben des britischen Außenministers Hunt in den Gewässern des Oman gestoppt worden.

Das erklärte er in London nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates auf Twitter. Zugleich betonte Hunt, es bestehe weiterhin der Wunsch, die Situation nicht eskalieren zu lassen. Teheran habe aber eindeutig gegen internationale Gesetze verstoßen. Hunt hatte zuvor mit seinem iranischen Kollegen Sarif telefoniert und sich dabei extrem enttäuscht über das Verhalten Teherans geäußert. Das britische Parlament wird sich am Montag mit der aktuellen Lage befassen.



Der Iran begründete die Festsetzung eines britischen Tankers in der Straße von Hormus damit, dass es einen Zusammenstoß mit einem Fischerboot gegeben habe. Der Wächterrat sprach zudem von einer Vergeltung für die Beschlagnahmung eines iranischen Öltankers vor dem britischen Überseegebiet Gibraltar Anfang des Monats.