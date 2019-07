Der Iran betrachtet die Präsenz von Kriegsschiffen aus Europa in der Straße von Hormus als "feindliches Signal".

Präsident Ruhani sagte in Teheran, die Präsenz ausländischer Truppen sei der "Hauptgrund für Spannungen" in der Golfregion. In der Straße von Hormus war gestern ein zweites britisches Kriegsschiff eingetroffen. Die Marineeinheiten sollen vor allem Öltanker eskortieren, die unter der Flagge Großbritanniens fahren.



Die britische Regierung forderte die EU-Staaten auf, ebenfalls Kriegsschiffe zu entsenden. Frankreich, Italien und Dänemark signalisierten Unterstützung für den Einsatz in der Straße von Hormus.



In der vergangenen Woche war dort ein britischer Tanker vom Iran festgesetzt worden. Zuvor hatten die Behörden Gibraltars ein iranisches Schiff vor der Küste des britischen Überseegebiets beschlagnahmt.