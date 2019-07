Die iranischen Revolutionsgarden haben einen britischen Tanker in der Straße von Hormus festgesetzt.

Auf ihrer offiziellen Internetseite teilten sie mit, der Tanker "Stena Impero" habe gegen internationale Regeln in der Schifffahrt verstoßen und sei daher beschlagnahmt worden.



Das Schiff gehört einer schwedischen Firma. Das Unternehmen bestätigte den Zwischenfall. Man habe derzeit keinen Kontakt zur Besatzung. An Bord befinden sich demnach 23 Crew-Mitglieder. Das britische Verteidigungsministerium verlangte von Teheran weitere Informationen.



Anfang des Monats war in Gibraltar der iranische Öltanker "Grace 1" aufgebracht worden. Die britischen Behörden verdächtigen den Iran, Syrien unter Verstoß gegen internationale Sanktionen mit Öl beliefern zu wollen.