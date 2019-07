Im Persischen Golf haben nach US-Angaben iranische Schiffe versucht, einen britischen Tanker zu stoppen.

Ein ranghoher Vertreter des US-Verteidigungsministerium erklärte in Washington, fünf vermutlich iranische Boote hätten sich dem Tanker in der Straße von Hormus genähert und ihn aufgefordert, in nahegelegenen iranischen Gewässern zu stoppen. Ein britisches Kriegsschiff habe die Boote jedoch per Funk gewarnt, die sich daraufhin zurückgezogen hätten. Die britische Regierung äußerte sich zunächst nicht zu den Angaben.



Hintergrund des Vorfalls könnte die Festsetzung eines iranischen Tankers in der vergangenen Woche durch die Behörden des britischen Überseegebiets Gibraltar sein. Der Tanker soll gegen die EU-Handelsanktionen gegen Syrien verstoßen haben. Der Iran hatte nach der Festsetzung mit Konsequenzen gedroht.



Bereits Mitte Juni waren im Golf von Oman zwei Öltanker angegriffen und beschädigt worden. Die USA und Großbritannien machen den Iran dafür verantwortlich.