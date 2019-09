Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat die Bereitschaft der Bundesregierung bekräftigt, sich an der Sicherung der Straße von Hormus zu beteiligen.

Allerdings würde sich Deutschland nur in einer europäischen Mission engagieren, sagte die CDU-Politikerin nach einem Treffen mit ihrem US-Kollegen Esper in Washington. Deutschland sei nicht Teil der amerikanischen Strategie des maximalen Drucks.



Damit bezeichnen die USA ihre Haltung gegenüber dem Iran, den sie für mehrere Übergriffe auf ausländische Schiffe in der Straße von Hormus verantwortlich machen.



Kramp-Karrenbauer verteidigte den von den USA gekündigten Atomvertrag mit dem Iran. Er sei nicht optimal, biete aber die Möglichkeit, den diplomatischen Kontakt zum Iran zu halten.