Der Verband Deutscher Reeder hat Verständnis für den britischen Vorstoß geäußert, mit einem europäischen Militäreinsatz die Handelsschiffe in der Straße von Hormus zu schützen.

Die Überlegung sei nachvollziehbar, sagte das geschäftsführende Präsidiumsmitglied Nagel der Deutschen Presse-Agentur. Die Festsetzung eines britischen Tankers durch den Iran rühre am Nerv der gesamten zivilen Handelsschifffahrt, nämlich der völkerrechtlich garantierten freien und sicheren Nutzung der Seewege. Nagel betonte zugleich, es müssten alle diplomatischen Mittel ausgeschöpft werden. In den sehr engen internationalen Gewässern vor der iranischen Küste sei der Manövrierraum sowohl für Handelsschiffe als auch für Militärschiffe begrenzt. Das erhöhe die Gefahr einer Eskalation.



Die iranischen Revolutionsgarden hatten am Freitag den unter britischer Flagge fahrenden Öltanker "Stena Impero" in der Straße von Hormus mit der Begründung gestoppt, dass er nach einer Kollision mit einem Fischereischiff in iranischen Gewässern einfach weitergefahren sei. Außerdem soll die Besatzung das GPS-System ausgeschaltet haben.