Trotz der Absage von Außenminister Maas an eine US-geführte Militärmission geht die Debatte über die Entsendung der Bundeswehr in die Straße von Hormus weiter.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags, Röttgen, warb für einen eigenständigen europäischen Einsatz mit deutscher und französischer Beteiligung zum Schutz von Handelsschiffen, und zwar parallel zur amerikanischen Operation "Sentinel". Die Gründe für eine eigene europäische Mission am Golf blieben bestehen, auch wenn sich London für eine Mission mit den Vereinigten Staaten entscheide, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.



Maas hatte im Namen der Bundesregierung eine Bitte der US-Regierung um Unterstützung bei der Sicherung des Schiffsverkehrs durch die strategisch wichtige Meerenge abgeschlagen. Ob Deutschland sich nun um eine europäische Mission bemühen wird, ließ der SPD-Politiker offen.



Der US-Botschafter in Deutschland, Grenell, kritisierte die Absage. Deutschland sei die größte Wirtschaftsmacht in Europa, sagte Grenell der "Augsburger Allgemeinen". Dieser Erfolg bringe globale Verantwortlichkeiten mit sich.