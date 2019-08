Die von den USA geführte Militärmission zum Schutz des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus ist nach Angaben des Verteidigungsministeriums bereits voll im Einsatz.

Neben dem US-Militär seien auch Kräfte aus Großbritannien, Australien und Bahrain beteiligt, sagte Verteidigungsminister Esper in Washington. Die USA seien zudem mit mehreren anderen Ländern im Gespräch. Man gehe davon aus, dass sich noch weitere Staaten der Mission anschließen.



Ziel sei, die freie Schifffahrt in der Meerenge im Persischen Golf zu garantieren, sagte Esper. Zur aktuellen Größe der Mission machte er keine genaueren Angaben.



Die Bundesregierung hatte eine Anfrage Washingtons zur Teilnahme an der US-Mission zurückgewiesen und stattdessen für eine separate Beobachtermission der Europäischen Union geworben. Das Thema steht morgen auch auf der Agenda beim Treffen der EU-Außenminister in Helsinki.