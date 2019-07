Die USA haben Deutschland gebeten, sich an einer Militärmission am Persischen Golf zu beteiligen.

Eine Sprecherin der US-Botschaft in Berlin sagte der Deutschen Presse-Agentur, es gehe darum, zusammen mit Frankreich und Großbritannien den Handelsverkehr in der Straße von Hormus zu sichern und die iranische Aggression zu bekämpfen. Eine Reaktion von deutscher Seite liegt noch nicht vor.



Zuletzt war auch über eine europäische Militärmission debattiert worden. Dabei hatte der stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende Wadephul eine Diskussion über eine mögliche Beteiligung der Bundeswehr als verfrüht bezeichnet. Ohne konkrete Anfrage sei dies nicht möglich, sagte er. Deutschland müsse aber grundsätzlich bereit sein, sich an der Sicherung der freien Seefahrt weltweit zu beteiligen.