Russland bereitet Medienberichten zufolge die Rückgabe von drei beschlagnahmten ukrainischen Marinebooten vor.

Die Übergabe solle morgen erfolgen, meldeten russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf den Grenzschutz der Halbinsel Krim. Die Schiffe sollen mittlerweile an dem mit Kiew ausgemachten Übergabeort in neutralen Küstengewässern sein.



Russland hatte den drei ukrainischen Marinebooten im November 2018 die Einfahrt in die Straße von Kertsch zwischen dem Schwarzen und dem Asowschen Meer verwehrt. Das russische Militär beschlagnahmte die Boote und nahm 24 Seeleute fest. Sie kamen im September im Zuge eines Gefangenenaustauschs wieder frei.



Bundesaußenminister Maas reist morgen zu Gesprächen in die Ukraine, um weitere Schritte in dem Konflikt auszuloten.