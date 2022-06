In der ostukrainischen Industriestadt Sjewjerodonezk kommt es weiterhin zu schweren Kämpfen. (dpa-news/AP/Oleksandr Ratushniak)

Nach Angaben der Regionalbehörden kommt es zudem in der Industriestadt zu Straßenkämpfen. Außerdem würden Wohnviertel von russischen Soldaten attackiert. Die Azot-Chemiefabrik befinde sich jedoch weiterhin unter ukrainischer Kontrolle, erklärte der Gouverneur. Seinen Angaben zufolge haben Hunderte Zivilisten Schutz in den Bunkern der Anlage gefunden. Sjewjerodonezk ist die letzte Großstadt im Gebiet Luhansk, die noch nicht vollständig von russischen Truppen oder prorussischen Separatisten erobert wurde. Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärte in einer Videobotschaft, Kiews Streitkräfte hätten Erfolge im Südosten des Landes erzielt. Die russische Armee sei in der Region Cherson zurückgedrängt worden.

In der Westukraine zerstörte die russische Armee nach eigenen Angaben ein Waffendepot. Demnach befanden sich in dem Lager aus dem Westen gelieferte Waffen. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, der Angriff sei mit vom Meer aus abgefeuerten Marschflugkörpern erfolgt.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.