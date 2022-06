Ein Sonderzug mit Hunderten Menschen ist vom Bahnhof von Pokrowsk aus gestartet. (Bernat Armangue/AP/dpa)

Auf beiden Seiten gebe es vermutlich zahlreiche Opfer, teilt das Ministerium unter Berufung auf Geheimdienstinformationen mit. Den russischen Truppen sei es aber noch nicht gelungen, in den Süden der Stadt vorzudringen.

Im Osten der Ukraine sind rund 300 Menschen mit einem Sonderzug vor den Gefechten in Sicherheit gebracht worden. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, konnten sie von Pokrowsk in der Region Donezk in Richtung Westen fahren. Die Personen, zumeist Frauen, Kinder und ältere Menschen, sollen in Dnipro und anderen Städten untergebracht werden.

Der Bürgermeister von Mariupol rief angesichts eines Cholera-Ausbruchs die Vereinten Nationen auf, sich für die Einrichtung eines humanitären Korridors einzusetzen, damit die verbliebenen Einwohner die Stadt verlassen könnten.

