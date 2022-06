Angriffskrieg gegen die Ukraine

Schwere Kämpfe um die ostukrainische Stadt Sjewjerodonezk (IMAGO/ZUMA Wire)

Nach Angaben des ukrainischen Militärs beschießt die russische Armee die zivile Infrastruktur in der Großstadt Sjewjerodonezk sowie im benachbarten Lyssytschansk und drei weiteren Orten. Sjewjerodonezk ist die letzte Großstadt im Gebiet Luhansk, die sich noch nicht vollständig unter Kontrolle russischer Truppen oder prorussischer Separatisten befindet. Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach von fortlaufenden Straßenkämpfen. Die Stadt sei seit rund zwei Monaten ohne Strom und Wasserversorgung. Laut dem Bürgermeister der Stadt kontrollieren ukrainische Truppen noch ein Drittel von Sjewjerodonezk, darunter auch das Chemiewerk Asot. In mehreren Bunkern unterhalb des Werks sollen sich 800 Menschen in Sicherheit gebracht haben.

Im Westen der Ukraine wurde die Stadt Tschortkiw nach Angaben der Regionalregierung von vier Raketen getroffen. Eine Militäreinrichtung sei teilweise zerstört worden und es seien vier Wohngebäude beschädigt worden. Es habe keine Toten gegeben, aber 22 Menschen seien ins Krankenhaus gebracht worden. Die Raketen seien vom Schwarzen Meer aus abgefeuert worden.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.