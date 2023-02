Weiberfastnacht. (imago images/Future Image)

Erstmals seit drei Jahren findet er wieder ohne Corona-Einschränkungen statt. Vor allem in Köln werden viele Zehntausende auswärtige Besucher erwartet. Die Polizei ist dort mit 2.000 Beamten im Einsatz. Größere Veranstaltungen gibt es zudem in Düsseldorf und Mainz. Darüber hinaus wird es in vielen Städten und Kommunen in Deutschland den traditionellen Ratshaussturm geben. Auch Umzüge sind geplant wie der Gresenumzug in Saarwellingen oder der Möhnen-Umzug in Mülheim-Kärlich. Ein Brauch ist es nach wie vor, dass Frauen die Krawatten von Männern abschneiden.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.