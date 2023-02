Weiberfastnacht in Düsseldorf (Christoph Reichwein/dpa)

Erstmals seit drei Jahren findet er wieder ohne Corona-Einschränkungen statt. In Köln wurden zehntausende auswärtige Besucher erwartet. Die Polizei ist dort mit 2.000 Beamten im Einsatz. Größere Veranstaltungen gibt es zudem in Düsseldorf und in Mainz. Darüber hinaus findet in vielen Städten und Gemeinden der traditionelle Ratshaussturm statt. Brauch ist, dass Frauen die Krawatten von Männern abschneiden.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.