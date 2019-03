In Deutschland wird laut Sozialarbeitern die Lage für obdachlose junge Leute immer schwieriger.

Die Hilfsorganisation Off Road Kids warnte, der allgemeine Wohnungsmangel wirke zunehmend auch auf junge Obdachlose aus. Für sie sei die Aussicht auf eigenen Wohraum inzwischen minimal. Letztes Jahr hat die Organisation nach eigenen Angaben 400 Jugendliche dauerhaft untergebracht - im Jahr davor noch 20 Prozent mehr. Auch die Arbeitszeit von Streetworkern habe sich pro Fall erhöht: von 75 Stunden auf mehr als 110.



Off Road Kids ist nach eigenen Angaben sowohl im Internet als auch in Berlin, Dortmund, Frankfurt, Hamburg und Köln unterwegs, um Ausreißern und Straßenkindern zu helfen.