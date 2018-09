Bundesfamilienministerin Giffey hat sich dafür ausgesprochen, das Kinder- und Jugendhilferecht zu modernisieren.

Das Gesetz müsse stärker an die Bedürfnisse der Betroffenen angepasst werden, sagte die SPD-Politikerin auf der 4. Bundeskonferenz der Straßenkinder in Berlin. Sie rief die Teilnehmer des zweitägigen Treffens auf, dazu selbst Vorschläge zu machen. Laut Giffey leben in Deutschland etwa 37.000 Kinder ohne festen Wohnsitz.