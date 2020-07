Die Verkehrsminister der Länder beraten in einer Schaltkonferenz über den umstrittenen Bußgeldkatalog für Verstöße im Straßenverkehr.

14 von 16 Bundesländern wenden anstelle des neuen wieder den alten Bußgeldkatalog an. Das Bundesverkehrsministerium hatte vor einer Woche eingeräumt, dass die in der neuen Straßenverkehrsordnung vorgesehenen Fahrverbote wahrscheinlich nichtig sind. Grund dafür sei ein fehlender Verweis auf die notwendige Rechtsgrundlage. Bundesverkehrsminister Scheuer kündigte eine Änderung an. Dabei würden auch die umstrittenen Fahrverbote bei Geschwindigkeitsübertretungen von 21 Kilometern pro Stunde innerorts und 26 km/h außerorts zurückgenommen. Der neue Bußgeldkatalog war im April in Kraft getreten. Die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Saarlands Ressortchefin Rehlinger, sprach von einer "Straßenverkehrsunordnung". Die SPD-Politikerin forderte Scheuer auf, schnellstmöglich Rechtssicherheit für die Autofahrer zu schaffen. Juristen gehen davon aus, dass auf Grundlage der neuen Verkehrsordnung verhängte Bußgelder und Fahrverbote nicht durchsetzbar sind.