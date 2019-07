Radfahrerinnen und Radfahrer bringen sich im Straßenverkehr häufig selbst in Gefahr.

"Radfahrer verletzten häufiger Verkehrsregeln als motorisierte Verkehrsteilnehmer", sagte Meike Jipp vom Institut für Verkehrssystemtechnik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Braunschweig dem Magazin "Der Spiegel". Für ihre Studie hatten die Forschenden an einer viel befahrenen Kreuzung Kameras anbringen lassen. Das Institut entwickelte ein System, das per Kameraüberwachung automatisch drohende Gefahrensituationen erkennt und sofort ein Blinklicht am Straßenrand aktiviert, um Autofahrerinnen und Autofahrer zu warnen. Kollisionen beim Abbiegen könnten durch die Blinklichtanlage vermieden werden, sagte die Forscherin. Die Gefahren eines toten Winkels würden damit größtenteils gebannt - so könne zumindest ein Fehlverhalten der Autofahrenden verhindert werden.