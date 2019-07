Bundesverkehrsminister Scheuer hat die Kommunen zu einem härteren Vorgehen gegen alkoholisierte Fahrer von E-Scootern aufgefordert.

Die Möglichkeiten der Bußgeld- und Strafvorschriften sollten voll ausgeschöpft werden, heißt nach einem Bericht der Zeitungen der Funke-Mediengruppe in einem Schreiben des Ministers an den Deutschen Städtetag. Städte und Kommunen müssten mithelfen, schwächere Verkehrsteilnehmer zu schützen. Für E-Scooter gelten die gesetzlichen Promille-Regeln.



Es ist auch verboten, zu zweit auf dem E-Scooter zu fahren oder auf Gehwegen oder in Fußgängerzonen.