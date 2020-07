Bundesjustizministerin Lambrecht mahnt eine zügige Lösung in der Debatte um Fehler in der neuen Straßenverkehrsordnung an.

Beim Bußgeldkatalog müsse schnell Rechtssicherheit geschaffen werden, sagte die SPD-Politikerin dem Südwestrundfunk mit Blick auch auf die Zuständigkeiten von Verkehrsminister Scheuer. Der Bund müsse sich mit den Ländern schnell einig werden. Die seit Ende April geltende Straßenverkehrsordnung hatte die Regeln für den Entzug von Führerscheinen erheblich verschärft. Demnach droht der Verlust der Fahrerlaubnis bereits, wenn man innerorts 21 oder außerorts 26 Kilometer pro Stunde zu schnell fährt. Zuvor lagen die Grenzen bei 31 beziehungsweise 41 Kilometern pro Stunde. Da die Verordnung jedoch einen Formfehler aufwies, wurde der neue Bußgeldkatalog vorerst außer Vollzug gesetzt.



In der Folge wurden eingezogene Führerscheine in einigen Bundesländern wieder an die Fahrzeughalter zurückgegeben.