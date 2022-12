Europäischer Jüdischer Kongress

Die Bundesregierung will künftig systematisch auf allen staatlichen und gesellschaftlichen Ebenen gegen Antisemitismus vorgehen. (imago / PEMAX)

Dies sei ein wichtiger Moment in der Geschichte des modernen Deutschland, sagte der Leiter der Organisation, Muzicant, in Brüssel. Dies gelte umso mehr, als man einen besorgniserregenden Anstieg des Antisemitismus in Deutschland feststelle. Es sei zu hoffen, dass nun auch andere EU-Mitgliedstaaten dem Beispiel Deutschlands folgten und ebenfalls eine eigene Strategie gegen Antisemitismus vorlegten und umsetzten, so Muzicant.

Die Nationale Strategie gegen Antisemitismus sieht unter anderem vor, Gesetzeslücken zu schließen und Möglichkeiten zur Strafverfolgung antisemitischer Taten konsequenter auszuschöpfen.

