Deutscher Ethikrat (dpa-Zentralbild)

Vor allem seien die vulnerablen Gruppen der Gesellschaft zu spät und zu wenig in den Blick genommen worden, sagte die Vorsitzende des Gremiums, Buyx, in Berlin. Auch müssten Maßnahmen gegen Infektionskrankheiten demokratisch legitimiert und zugleich gesellschaftlich akzeptabel sein. In einer Krise von weltgeschichtlichem Ausmaß seien Fehler und Fehlentscheidungen unvermeidlich, räumte Buyx ein. Zur Bewältigung künftiger Pandemien müssten deshalb auch systemische Mängel, ungeeignete Verfahren und Fehler bei der Organisation analysiert werden.

Diese Nachricht wurde am 04.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.