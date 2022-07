Agrarminister

Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir in Brüssel. (FRANÇOIS WALSCHAERTS / AFP)

Das sei ein wichtiges Signal in Richtung Brüssel, erklärte Bundesminister Özdemir in Magdeburg. Die Länder hätten zugesichert, die Einigung im Bundesrat mitzutragen, betonte der Grünen-Politiker. Mit dem Strategieplan will Deutschland eine Reform der gemeinsamen EU-Agrarpolitik ab 2023 umsetzen, mit der die Produktion von Lebensmitteln umweltfreundlicher werden soll. In dem besonders strittigen Punkt zu einer temporären Aussetzung geplanter Flächenstilllegungen konnten die Ressortchefs den Angaben zufolge keinerlei Konsens finden.

