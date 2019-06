Bundeskanzlerin Merkel kommt am Vormittag in Weimar mit den Unionsfraktionschefs von Bund und Ländern zusammen.

Seit gestern beraten die Spitzenpolitiker von CDU und CSU dort vorrangig über Klimapolitik. Auch heute steht dieses Thema im Mittelpunkt, auch mit Blick auf das sogenannte Klimakabinett. In diesem will sich Bundeskanzlerin Merkel mit ihren Ministern Altmaier, Seehofer, Schulze, Klöckner und Scheuer auf Maßnahmen verständigen, mit denen die Klimaschutzziele bis 2030 erreicht werden sollen.



Auch CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer hatte zuletzt Defizite ihrer Partei bei der Klimapolitik eingeräumt und damit unter anderem auf das Video des Youtubers Rezo reagiert, der der Union Versagen beim Umweltschutz vorgeworfen hatte. Bayerns Ministerpräsident Söder wird bei der Konferenz in Weimar ebenfalls erwartet. Das Treffen der Unionsfraktionschefs von Bund und Ländern dauert noch bis einschließlich morgen.