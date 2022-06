Rauch steigt über der von russischen Truppen angegriffenen ukrainischen Stadt Sjewjerodonezk auf (AFP/ARIS MESSINIS )

Das teilte der ukrainische Gouverneur der Region Luhansk mit. Die russische Armee bombardiere die Stadt rund um die Uhr, sagte er in einem ukrainischen TV-Sender. Das Industriegebiet der Stadt würden dagegen noch ukrainische Streitkräfte halten. Sjewjerodonezk war neben dem benachbarten Lyssytschansk die letzte größere Stadt in der Region Luhansk, die noch von der Ukraine kontrolliert wurde. Auch in Lyssytschansk gebe es enorme Zerstörungen, so der Gouverneur.

Bundeskanzler Scholz hatte gestern mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj telefoniert. Dabei ging es unter anderem um die Frage, wie Getreideexporte aus der Ukraine auf dem Seeweg ermöglicht werden können.

