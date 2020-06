Russland und die USA haben ihre Gespräche in Wien über atomare Abrüstung nach nur einem Tag beendet.

Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Der Sonderbeauftragte der US-Regierung für Abrüstungsfragen, Billingslea, kündigte eine Pressekonferenz für morgen an. Auch die russischen Unterhändler wollten eine Erklärung abgeben. Die USA wollen China in einen neuen Abrüstungsvertrag zur Begrenzung strategischer Atomwaffen mit einbeziehen. Das bisherige Abkommen "New Start" mit Russland läuft in acht Monaten aus. Wird der Vertrag nicht verlängert oder ein neues Abkommen geschlossen, gäbe es erstmals seit Jahrzehnten keinen Vertrag mehr, der dem Lagerbestand an strategischen Atomwaffen Grenzen setzt. Der New-Start-Vertrag sieht vor, die Nukleararsenale Russlands und der USA auf je 800 Trägersysteme und 1550 einsatzbereite Atomsprengköpfe zu verringern.