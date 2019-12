Der Streamingdienst Spotify wird im kommenden Jahr wegen der US-Präsidentschaftswahl keine politische Werbung mehr ausstrahlen.

Spotify begründete dies mit Sorgen vor der Verbreitung von Falschinformationen. Gegenwärtig sei das Unternehmen nicht in der Lage, den Inhalt von politischer Werbung zu überprüfen. Der Verkauf von politischen Werbeannoncen werde aus diesem Grund Anfang 2020 ausgesetzt.



Der schwedische Streamingdienst hat weltweit 130 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Oftmals greifen diese auf das werbefinanzierte kostenlose Angebot zurück. Das Branchenmedium "Advertising Age" berichtete, unter anderem die republikanische Partei von US-Präsident Donald Trump und der Senator Bernie Sanders, der sich um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten bewirbt, hätten Anzeigen bei Spotify geschaltet.



Der Kurzbotschaftendienst Twitter hat politische Werbung größtenteils verbannt. Google kündigte im November an, keine individualisierte Wählerwerbung zuzulassen. Zielgerichtete politische Werbung soll demnach nur anhand von weiter gefassten Kriterien wie Alter, Geschlecht oder Postleitzahl möglich sein. Facebook hingegen will politische Werbeanzeigen weiterhin zulassen. Das Online-Netzwerk argumentiert, Nutzerinnen und Nutzer sowie Journalistinnen und Journalisten sollten Anzeigen auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüfen.