Die Streamingplattform Twitch hat den Account des Wahlkampfteams von US-Präsident Trump vorübergehend gesperrt. Grund dafür seien Hassinhalte und der Verstoß gegen die Richtlinien der Plattform.

Das berichteten mehrere amerikanische Medien unter Berufung auf eine Sprecherin des Anbieters. Konkret gehe es um zwei Videos von Trumps Wahlkampfveranstaltungen, in denen er unter anderem Mexikaner als Vergewaltiger und Kriminelle bezeichnet habe.



In den vergangenen Wochen sind soziale Netzwerke mehrfach gegen Trump-Inhalte vorgegangen. So versah Twitter mehrere Postings des Präsidenten mit Warnhinweisen. Facebook war dafür kritisiert worden, nicht gegen umstrittene Trump-Postings vorzugehen.



Auf Twitch, das zum Amazon-Konzern gehört, werden in der Regel Videospiele gestreamt. Die Plattform verzeichnete in den letzten Monaten im Schnitt über zwei Millionen Zuschauer pro Tag.