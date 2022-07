Eine Krankenschwester auf einer Intensivstation (AFP / Ina Fassbender)

Endlich sei es gelungen, einen Flächentarifvertrag zur Entlastung an Krankenhäusern und Unikliniken in Deutschland durchzusetzen, sagte die zuständige Fachbereichsleiterin Wesenick. Nach 77 Streiktagen hätten die Klinikbeschäftigten solidarisch und aufrecht diesen wichtigen Erfolg errungen.

Schrittweise Umsetzung ab 2023

Der ausgehandelte Flächentarifvertrag wird schrittweise vom 1. Januar 2023 an umgesetzt und sieht zahlreiche Verbesserungen für die Beschäftigten an den Unikliniken vor. So soll es unter anderem einen besseren Personalschlüssel in jenen Berufsgruppen geben, die besonders nah an Patienten arbeiten. Wird zu wenig Personal eingesetzt, haben die Angestellten Anspruch auf Ausgleichstage oder Extrazahlungen.

Die sechs Unikliniken in Nordrhein-Westfalen litten in der Vergangenheit unter einer extrem hohen Arbeitsbelastung. Seit Anfang Mai mussten mehr als 10.000 Operationen wegen Personalmangels verschoben werden. Eine Vielzahl von Corona-Erkrankten verschärfte die angespannte Situation zusätzlich.

Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Laumann sagte in Düsseldorf, die letzten Wochen hätten den Beteiligten viel abverlangt - den Beschäftigten, den Patientinnen und Patienten und den Klinikleitungen. Er sei daher froh, dass die Sozialpartner eine Lösung im Tarifkonflikt gefunden hätten. Es liege nun ein gutes Ergebnis auf dem Tisch, das zu besseren Arbeitsbedingungen führte und nachhaltig entlaste, so Laumann.

Situation in Kliniken war für die Beschäftigten "unerträglich" geworden

In einigen Teilen Deutschlands gibt es schon längst einen sogenannten Tarifvertrag Entlastung, der genaue Personalbemessungen für einzelne Krankenhausbereiche regelt. In NRW begann der Arbeitskampf mit einem 100-Tage-Ultimatum Anfang dieses Jahres an die Arbeitgeber. Diese Frist ließen die Uniklinik-Chefs verstreichen, worauf sich der Ton verschärfte.

Für die Beschäftigten in der Pflege und den übrigen Bereichen des Klinikbetriebs war die Situation nach eigenem Bekunden unerträglich geworden, weil die Betreuung und Versorgung der Patientinnen und Patienten aufgrund des Personalmangels immer mehr litt.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.