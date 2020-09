Im Tarifkonflikt des Öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen soll es auch heute wieder Warnstreiks geben.

In Hessen sollen unter anderem Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen betroffen sein. Auch in Teilen Niedersachsens und Schleswig-Holsteins soll es zu Arbeitsniederlegungen kommen. In Hamburg ist eine Kundgebung geplant, mit der die Gewerkschaft Verdi den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen will.



Verdi und Beamtenbund fordern unter anderem 4,8 Prozent mehr Geld sowie eine bundesweite Angleichung der Wochenarbeitszeit. Innenminister Seehofer kündigte als Verhandlungsführer des Bundes ein Arbeitgeberangebot für die dritte Tarifrunde Mitte Oktober an.

