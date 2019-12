Bei der Fluggesellschaft Eurowings fallen aufgrund des Germanwings-Streiks in den kommenden drei Tagen voraussichtlich mehr als 170 Verbindungen aus.

Das geht aus einer Übersicht auf der Internetseite von Eurowings hervor, die das Unternehmen aktualisiert hat. Germanwings ist mit 30 Flugzeugen für die Nachfolgemarke unterwegs. Demnach sind auch Flüge nach Wien und Zürich von den Arbeitsniederlegungen betroffen. Auswirkungen gibt es aber vor allem auf innerdeutsche Verbindungen an den Flughäfen Köln-Bonn, München, Hamburg und Berlin-Tegel.



Wie die Gewerkschaft UFO mitteilte, ist das gestrige kurzfristige Entgegenkommen der Lufthansa-Tochter im Tarifkonflikt kein Grund, den Streikaufruf zurückzunehmen. Germanwings hatte angeboten, den "Tarifvertrag Teilzeit" des Mutterkonzerns Lufthansa mit sofortiger Wirkung zu übernehmen.



Nach Angaben von UFO geht es in dem Arbeitskampf unter anderem um Gehaltserhöhungen und Teilzeitregelungen. Die Lufthansa zweifelt die Vertretungsbefugnis von UFO für das Kabinenpersonal an und hält die Streiks für rechtswidrig.