Ryanair sagt wegen des in zwei Tagen geplanten Pilotenstreiks 250 Flüge von und nach Deutschland ab.

Europaweit seien 2.400 Verbindungen betroffen, teilte das irische Unternehmen mit. Von den Streichungen betroffene Kunden sollten informiert werden und könnten kostenlos umbuchen. An den deutschen Flughäfen werde der Betrieb lediglich in Karlsruhe/Baden-Baden normal laufen, hieß es. Der Ausstand beginnt am Freitag um 3 Uhr früh und ist auf 24 Stunden angesetzt.



Die Piloten streben einen Tarifvertrag an und wollen zudem eine bessere Bezahlung durchsetzen. Mit den Aktionen in Deutschland soll der Arbeitskampf der Kollegen in Irland, Schweden und Belgien unterstützt werden. Der Vorsitzende der Gewerkschaft "Vereinigung Cockpit", Locher, warf Ryanair vor, eine Lösung am Verhandlungstisch zu blockieren und die Verantwortung für die Eskalation zu tragen.