Ein Streik im Hochsommer, mitten in der Ferienzeit - das tut weh, und zwar nicht nur Ryanair. Hinter jedem gestrichenen Flug stehen die Geschichten von Dutzenden Menschen, im Zweifel geht es dabei nicht nur um deren Urlaub. Im spanischen Fernsehen klagte eine Frau, sie verpasse die Beerdigung eines nahen Verwandten, weil ihr Flug überraschend gestrichen wurde. Das kann kein Geld der Welt entschädigen. Den berechtigten Ärger der Passagiere muss man also anerkennen – die Verantwortung dafür aber nicht beim streikenden Personal suchen, sondern bei Ryanair und seinem streitlustigen Chef Michael O'Leary.

Der hat seine Mitarbeiter zum Vorteil seiner Aktionäre jahrelang ausgepresst wie eine Zitrone. Das Geschäftsmodell von Ryanair basiert seit jeher auf dem Prinzip "Minimalismus". Null Service, kein Schnickschnack. Wer Ryanair bucht, weiß: Ich komme von A nach B, mehr nicht. Außer ich zahle dafür. So weit, so gut. Der Minimalismus gilt aber auch für die Mitarbeiter: Der Personaletat ist in allen Unternehmen eine entscheidende Größe. Flugtickets zum Preis einer Taxifahrt kann nur anbieten, wer die Personalkosten drückt - zumindest, wenn ein Gewinn dabei abfallen soll.

Arbeitsbedingungen auf der Strecke geblieben

Um diesen Gewinn zu erzielen, um also Aktionären am Ende des Geschäftsjahres eine Dividende zahlen zu können, hat Ryanair seine Mannschaften in Teilen scheinselbstständig beschäftigt, Sozialabgaben vermieden, die Löhne gedrückt, und Tarifverhandlungen stets strikt abgelehnt. Klar hat Ryanair das Fliegen gewissermaßen demokratisiert. Fast jeder kann es sich nun leisten. Bezahlt wurde aber mit der betriebsinternen Demokratie - der Mitbestimmung im Unternehmen. Und zwar nicht nur bei Ryanair: Um konkurrenzfähig zu bleiben haben auch andere Fluggesellschaften sich neu aufgestellt. Dabei auf der Strecke geblieben sind oft genug nicht nur gute Arbeitsbedingungen, sondern auch das Vertrauen zwischen Management und Beschäftigten. Gut getan hat Ryanair der Flugbranche nicht.

Die Mitarbeiter für ihren Teil haben verständlicherweise die Nase voll davon, sich für den rüpelhaften und respektlosen O'Leary den Rücken krumm zu machen. Schon vergangenen Sommer fielen rund 20.000 Flüge aus, weil unzufriedene Piloten offenbar in Scharen zur Konkurrenz gewechselt waren. Jetzt erhebt sich auch das Kabinenpersonal und fordert bessere Arbeitsbedingungen.

Unternehmen als Gelddruckmaschine

Und was macht Ryanair? Droht in feudaler Manier mit Entlassungen. Wer den Unternehmensgewinn in Gefahr bringt, so die die Botschaft, wird gefeuert. Oder sein Arbeitsplatz wird kurzerhand nach Polen verlegt. Betroffen könnten davon am Ende vor allem Piloten in Irland sein - die sich gerade erst eine Gehaltssteigerung von 20 Prozent erstritten haben. Wer das für Zufall hält, hat eines nicht verstanden: Mit Michael O'Leary an der Spitze wird Ryanair nie ein Unternehmen, das sich als Teil der Gesellschaft eher denn als Gelddruckmaschine begreift. Und die Gewerkschaften hören hoffentlich nicht auf, für das Gegenteil zu kämpfen. Denn von Mitbestimmung und Arbeitnehmerrechten haben wir alle etwas - Fluggast oder nicht.