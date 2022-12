Ein Zug steht auf einem Gleis am Bahnhof Clapham Junction. Eisenbahner und Mitglieder der Gewerkschaft Rail, Maritime and Transport (RMT) legten in ganz England die Arbeit nieder. (Kin Cheung / AP / dpa / Kin Cheung)

Am zweiten Weihnachtsfeiertag sei der Zugverkehr in vielen Regionen weitgehend zum Erliegen gekommen, berichtete der Sender Sky News. Reisende stiegen auf das Auto und Busse um. Auf den Straßen bildeten sich Staus. Gestern war auch der sogenannte Boxing Day, an dem viele Briten zu den traditionellen Feiertags-Fußballpartien fahren oder einkaufen gehen.

Die Verkehrsgewerkschaft RMT hatte ihre Mitglieder dazu aufgerufen, die Arbeit von Heiligabend bis heute früh niederzulegen. Die Grenzbeamten an den Flughäfen wollen bis Silvester streiken.

Für Anfang Januar hat RMT weitere Streikaktionen angekündigt. Hintergrund ist ein bereits seit Monaten andauernder Streit über Lohnerhöhungen und bessere Arbeitsbedingungen.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.