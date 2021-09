Die Deutsche Bahn bereitet ein weitgehend normales Angebot im Regional- und Fernverkehr vor.

Es liefen intensive Vorbereitungen, um nach Streikende in der kommenden Nacht ab zwei Uhr so schnell wie möglich wieder das vollständige Angebot sicherzustellen, sagte eine DB-Sprecherin für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Diese Bundesländer sind besonders vom Ausstand betroffen.

Die Bahn rief alle Reisenden auf, sich vor Fahrtantritt auf der Internetseite des Unternehmens zu informieren.



Heute führte der Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer nochmals zu erheblichen Einschränkungen. Im Fernverkehr waren etwa 30 Prozent der Züge im Einsatz, im Nahverkehr fuhren in den drei Bundesländern zwischen 15 und 20 Prozent. Die Auswirkungen des Streiks sind im Osten traditionell etwas stärker als im Rest der Republik, weil der Organisationsgrad der GDL in der Region vergleichsweise hoch ist.



Die Lokführergewerkschaft GDL sieht derweil weiterhin keine Grundlage, um im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Man sei erst wieder zu Gesprächen bereit, wenn ein verhandlungsfähiges Angebot von der Bahn komme, sagte der Gewerkschaftsvorsitzende Weselsky im ZDF. Das vergangene Woche vorgelegte Angebot der Bahn bezeichnete er als "vorgetäuschte Verbesserung".



Weselsky zeigte sich mit dem bisherigen Streikverlauf sehr zufrieden. Ihm sei klar, dass es für die Bahnkunden "unschön" sei. Aber die Wettbewerber der Deutschen Bahn hielten den Verkehr aufrecht.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.