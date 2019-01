Flugreisende in Berlin müssen sich morgen wegen eines Warnstreiks des Sicherheitspersonals auf Ausfälle und Verspätungen einstellen.

Nach Angaben eines Flughafensprechers werden in Tegel mindestens 40 Flüge annulliert. In Schönefeld ist demnach mit mindestens fünf Ausfällen und 24 verspäteten Flügen zu rechnen. Die Zahlen könnten aber noch steigen. Reisende sollten sich frühzeitig bei den Fluggesellschaften informieren.



Laut Verdi soll der morgige Warnstreik in Berlin von fünf bis neun Uhr dauern. Die Gewerkschaft fordert, den Stundenlohn des Sicherheitspersonals auf 20 Euro zu erhöhen, und droht mit Streiks auch an anderen deutschen Flughäfen.