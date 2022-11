Bahnstreik in Österreich

Ein Zug der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB). (dpa / Matthias Balk)

Nach Angaben der Deutschen Bahn kommt es im Fernverkehr zwischen Deutschland und Österreich zu Komplett- oder Teilausfällen. Auch die Nachtzüge würden in der kommenden Nacht nicht fahren.

Der Warnstreik der Eisenbahner in Österreich soll bis Mitternacht andauern. Anlass sind die festgefahrenen Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaft vida hatte eine Lohnerhöhung von 400 Euro gefordert, was laut der Arbeitnehmervertretung einem Plus von durchschnittlich zwölf Prozent entspricht. Nach Angaben der Österreichischen Bundesbahnen boten die Arbeitgeber eine Erhöhung um 8,4 Prozent an.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.