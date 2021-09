Wegen des bevorstehenden Streiks im Güterverkehr befürchten die Chemie-Betriebe weitere Lieferengpässe.

Schon jetzt habe jedes fünfte Unternehmen die Produktion gedrosselt, weill es Engpässe bei den Vorprodukten gebe, teilte der Verband der Chemischen Industrie mit. Jetzt verzögere der Streik auch noch die Auslieferung an Kunden. Auch der Bundesverband der Industrie nannte den mittlerweile dritten Streik der Lokführergewerkschaft GDL unverhältnismäßig und unverantwortlich. Neben der Chemie seien auch die Stahl- und Autoindustrie stark auf Güterzüge angewiesen.



Im Güterverkehr sind die Beschäftigten heute ab 17 Uhr aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Von der kommenden Nacht an soll dann auch der Personenverkehr bestreikt werden. Der Ausstand endet laut den Angaben der GdL in der kommenden Woche in der Nacht zu Dienstag.

