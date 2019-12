Streik in Frankreich

In Frankreich sind auch heute tausende Beschäftigte im öffentlichen Dienst dem Streikaufruf der Gewerkschaften gefolgt.

Schulen blieben geschlossen, der Nahverkehr in Paris kam zum Erliegen und die Fluggesellschaft Air France musste zahlreiche Flüge absagen. Auch in anderen Großstädten wie Bordeaux und Marseille gingen tausende Menschen auf die Straße. Auf Transparenten hieß es: "Wir müssen Macron loswerden". Die Regierung will bei der geplanten Rentenreform Sonderregelungen und Privilegien für bestimmte Berufsgruppen abschaffen. Einzelheiten sollen morgen bekanntgegeben werden.