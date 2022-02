Mandalay: Junge Aktivisten und buddhistische Mönche nehmen an einer Protestkundgebung gegen die Militärregierung teil, während sie ein Transparent halten, auf dem in burmesischer Sprache steht: "Wer wagt es, auf der anderen Seite des Volkswillens zu stehen". (dpa)

Wie das Nachrichtenportal "Myanmar Now" berichtete, schlossen sich landesweit Menschen einem sogenannten "stillen Streik" an. Fotos in den sozialen Netzwerken zeigten leere Straßen und geschlossene Geschäfte. Außerdem gab es kleinere Kundgebungen. Die Militärführung drohte damit, Teilnehmer dieses sogenannten "stillen Streiks" festzunehmen. Staatsmedien zufolge wurde der Ausnahmezustand um sechs Monate verlängert.

In einer gemeinsamen Erklärung riefen die EU, die USA, Großbritanniens und weitere Staaten zu einem Ende der Gewalt in Myanmar und einem Dialog zwischen allen Gruppen auf. Zudem verurteilten sie Menschenrechtsverletzungen durch das Militärregime und äußerten sich besorgt über Berichte von Folter und geschlechtsspezifischer Gewalt.

Vor einem Jahr hatte das Militär geputscht und die De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi in Gewahrsam genommen. Seither kommt es immer wieder zu Protesten. Menschenrechtsaktivisten zufolge wurden mindestens 1.500 Menschen getötet und fast 12.000 festgenommen.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.