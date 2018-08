Arbeitgeber dürfen Prämien ausloben, um Mitarbeiter von der Beteiligung an einem Streik abzuhalten.

Nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts in Erfurt ist eine solche Sonderzahlung an arbeitswillige Beschäftigte rechtens. Das führe zwar zu einer Ungleichbehandlung der streikenden und der nicht-streikenden Mitarbeiter. Diese sei jedoch aus arbeitskampfrechtlichen Gründen gerechtfertigt. - Im konkreten Fall ging es um einen Verkäufer, der sich an einem Ausstand beteiligt und ebenfalls die Prämie verlangt hatte.



(AZ: 1 AZR 287/17)