Tarifkonflikte im Verkehrsbereich

Die sechste Streikaktion der GDL dauerte insgesamt 24 Stunden. Rund 80 Prozent der Fernzüge fielen aus. Die Bahn appellierte an die GDL, künftige Streiks wieder mit mehr Vorlauf anzukündigen. Die Bahn wollte den jüngsten Streik juristisch stoppen. Das Hessische Landesarbeitsgericht hatte aber die Berufung abgelehnt. Der Vorsitzende Richter sagte zu Begründung, das Instrument des Wellenstreiks als Nadelstichtaktik sei zulässig und verhältnismäßig. Er regte den Gang in eine formale Schlichtung an.

Weitere Einschränkungen an Flughäfen

Die Gewerkschaft Verdi rief erneut zu Streikaktionen auf. Heute soll das Lufthansa-Kabinenpersonal am Flughafen München die Arbeit niederlegen. Dort werden nach Einschätzung des Unternehmens 400 Flüge mit 50.000 Fluggästen nicht abheben können. Gestern legten die Flugbegleiterinnen und -begleiter der Lufthansa und der Regionaltochter Cityline in Frankfurt am Main die Arbeit nieder.

Am morgigen Donnerstag sind auch die Flughäfen Karlsruhe/Baden Baden, Köln, Berlin, Hamburg und Stuttgart von Streikaktionen betroffen. Dann soll das Luftsicherheitspersonal in den Ausstand treten. Verdi will damit nach eigenen Angaben den Druck auf die Arbeitgeber vor der nächsten Verhandlungsrunde erhöhen. Das letzte Angebot über eine Anhebung der Stundenlöhne in drei Schritten bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von 24 Monaten sei unzureichend gewesen, hieß es.

Der Flughafenverband ADV kritisierte, die Gewerkschaften hätten jedes Maß verloren. Das ganze Land werde vom internationalen Luftverkehr abgeschnitten. In den bisher fünf Runden wurde keine Einigung zwischen den Tarifparteien erzielt - die nächste Verhandlungsrunde findet am 20. März statt.

