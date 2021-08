Der Bahn-Beauftragte der Bundesregierung, Ferlemann, glaubt nicht an eine schnelle Lösung des Tarifkonflikts bei der Deutschen Bahn.

Der Parlamentarische Staatssekretär im Verkehrsministerium sagte, der Lokführergewerkschaft GDL gehe es beim Arbeitskampf im Hintergrund um politische Ziele. Er nannte etwa das Tarifrecht oder den Aufbau der Bahn. Deshalb vermute er, dass es eine längere Auseinandersetzung geben werde. Bei den Löhnen, für die formal gestreikt werde, lägen die Forderungen seiner Auffassung nach nicht weit auseinander.



Ferlemann betonte, politische Streiks seien in Deutschland eigentlich nicht erlaubt. Der Vorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG, Hommel, hatte der GDL heute im Deutschlandfunk vorgeworfen, einen politischen Arbeitskampf zu führen.



Die Lokführer-Gewerkschaft GDL setzte ihren Ausstand heute fort. Er soll bis in die kommende Nacht dauern. Wie gestern auch gelten Ersatzfahrpläne. Damit verkehren weiter etwa 25 Prozent der Züge im Fern- und 40 Prozent im Nahverkehr - mit starken regionalen Unterschieden. Über das weitere Vorgehen will die GDL in der nächsten Woche entscheiden.

