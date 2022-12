Menschen stehen an Anzeigetafeln im Londoner Bahnhof Kings Cross. Streiks behindern den Reiseverkehr in Großbritannien zu Weihnachten erheblich. (Aaron Chown / PA Wire / dpa / Aaron Chown)

Der Streckenbetreiber Network Rail teilte mit, an Heiligabend werde es ein deutlich reduziertes Angebot geben. Ab dem Nachmittag sollte der Zugverkehr weitgehend eingestellt werden. Der Ausstand, zu dem die Gewerkschaft RMT aufgerufen hat, endet demnach am 27. Dezember. Laut Network Rail wird der Großteil der geplanten Instandsetzungsarbeiten am Schienennetz trotz des Streiks stattfinden.

Bereits am Freitag hatten Mitarbeiter der für die Passkontrolle bei Einreisen zuständigen Behörde "Border Force" an mehreren britischen Flughäfen einen Streik begonnen. Betroffen sind die Londoner Flughäfen Heathrow und Gatwick sowie die Airports in Manchester, Birmingham, Glasgow und Cardiff. Reisende wurden gewarnt, es könne zu längeren Wartezeiten kommen. Teilweise übernahmen Soldaten die Passkontrollen. Der Streik der Grenzbeamten soll noch bis Silvester dauern.

Beschäftigte verlangen Lohnerhöhungen im zweistelligen Prozentbereich

Auch Briefträger, Pflegekräfte, Mitarbeiter von Autobahnmeistereien sowie Beschäftigte des Rettungsdienstes sind in den Ausstand getreten. Die Gewerkschaften fordern angesichts der hohen Inflation in Großbritannien von zuletzt knapp 11 Prozent und mehrerer Jahre ohne Lohnzuwächse zweistellige Gehaltserhöhungen. Die Regierung hatte zunächst ein Angebot vorgelegt und lehnt weitere Verhandlungen ab.

Sunak verzichtet auf Weihnachtsansprache

Angesichts der Streikwelle im Vereinigten Königreich hat

Premierminister Sunak auf die traditionelle Weihnachtsansprache verzichtet. Stattdessen habe er mehrere Regierungsmitarbeiter mit persönlichen Anrufen überrascht, teilte Downing Street mit. Sunak telefonierte demnach mit Diplomaten in Somalia, Pakisten und in der Ukraine sowie mit dem Chef einer staatlich geförderten Wohltätigkeitsorganisation in London. Der Premier schrieb bei Twitter: "An alle Briten, die über Weihnachten arbeiten - danke. Ob Sie in Mogadischu oder Milton Keynes sind, ich bin Ihnen für Ihren Einsatz persönlich dankbar." Sunak ist seit Oktober im Amt. Sein erstes Weihnachten als Premierminister wollte der 42-Jährige in seinem Wahlkreis Richmond in der nordenglischen Grafschaft North Yorkshire verbringen.

Gewerkschaften wollen Streiks fortsetzen

Mehrere Gewerkschaften haben bereits weitere Streiks nach Neujahr angekündigt. Der Chef der Gewerkschaft PCS (Public and Commercial Services Union), Serwotka, warnte vor einer Eskalation im neuen Jahr. "Ich denke, was man sehen wird, ist eine riesige Eskalation dieser Streiks im Öffentlichen Dienst und in unserer übrigen Wirtschaft, sollte die Regierung nicht an den Verhandlungstisch kommen", sagte Serwotka dem Radiosender BBC 4.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.