Die irische Fluggesellschaft Ryanair streicht wegen des bevorstehenden Streiks in mehreren Ländern am Freitag 190 Flüge.

In einer Erklärung heißt es, alle betroffenen Kunden seien per E-Mail informiert worden. - Mehrere europäische Gewerkschaften haben für den kommenden Freitag zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen - und zwar Beschäftigte in Belgien, Italien, Spanien, Portugal und den Niederlanden. Die Gewerkschaften wollen, dass dort das jeweils nationale Arbeitsrecht angewandt wird - und nicht wie derzeit das irische. Sollte Ryanair auf die Forderungen nicht eingehen, werde man künftig jeden Monat streiken.