Streiks gegen Preissteigerungen in Griechenland. (dpa/Michael Varaklas)

Er richtet sich gegen die Preissteigerungen in den vergangenen Monaten. Die Fähren blieben in den Häfen, viele Inseln sind damit bis Mitternacht vom Festland abgeschnitten. Auch die Bahnen und der öffentliche Nahverkehr in den Großstädten werden bestreikt. Behörden und andere staatliche Organisationen werden nach Angaben der Gewerkschaften geschlossen bleiben.

