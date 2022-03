In Indien, hier in Hyderabad, hat ein zweitägiger Generalstreik gegen die Wirtschaftspolitik der Regierung begonnen. (NOAH SEELAM / AFP)

Mehrere Gewerkschaften hatten zu einem zweitägigen Ausstand aufgerufen, der heute fortgesetzt werden soll. Neben Arbeitsniederlegungen waren am ersten Tag in einigen Bundesstaaten auch Zugschienen und Straßen blockiert worden. Den Organisatoren zufolge beteiligten sich mehrere Millionen Menschen an dem Streik. Indien hat insgesamt rund 1,3 Milliarden Einwohner.

Die Gewerkschaften fordern eine allgemeine Sozialversicherung für Beschäftigte auf dem sogenannten "informellen" Arbeitsmarkt, in dem die Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung tätig ist. Außerdem geht es um höhere Mindestlöhne für Arbeiter, Angestellte und Landwirte sowie ein Ende von Premierminister Modis Plänen zur Privatisierung staatlicher Unternehmen.

