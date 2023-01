Streiks in GB sollen höhere Löhne erzwingen. (IMAGO / Richard Wareham)

In dem Tarifkonflikt wollen die Beschäftigten in zahlreichen Bereichen für deutlich höhere Löhne demonstrieren. Landesweit könnten tausende Lehrerinnen und Lehrer die Arbeit niederlegen. Zahlreiche Schulen bleiben deshalb geschlossen. Auch Beschäftigte an Universitäten und Hochschulen sowie Lokführer und Mitarbeiter in Regierungsbehörden wollen sich am Ausstand beteiligen.

Die Regierung hat nach Angaben der Lehrergewerkschaft NEU fünf Prozent mehr Lohn angeboten. Die Inflation lag zuletzt jedoch über 10 Prozent. In den anderen Branchen stellt sich die Lage ähnlich dar. Der konservative Premierminister Sunak lehnt Nachbesserungen ab.

Auch für die kommenden Tage sind Streiks angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.