Streiks in Frankreich

Die Streiks bei der Bahn in Frankreich haben den Konzern SNCF bisher mehr als 400 Millionen Euro gekostet.

Bahnvorstand Farandou sagte der französischen Tageszeitung "Le Monde", die Umsatzeinbußen durch die streikenden Mitarbeiter seien beachtlich. Für eine endgültige Bilanz sei es aber noch zu früh, da die Proteste wegen der Rentenreform in Frankreich noch nicht beendet seien.



Auch am heutigen Heiligabend ist der Zugverkehr in Frankreich stark eingeschränkt. Nicht einmal die Hälfte der Hochgeschwindigkeitszüge TGV verkehren. Auch die Verbindungen von und nach Deutschland sind weiterhin betroffen.